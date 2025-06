Porto-Al Ahly dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

FC Porto vs Al Ahly SC

Mondiale per Club

Porto e Al Ahlysi sfidano nella 3ª giornata del girone A del Mondiale per Club: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Terza e ultima gara giornata del girone A del Mondiale per Club che vede sfidarsi Porto e Al Ahly. Le speranze di qualificazione agli ottavi sono appese a un filo per entrambe le squadre, a cui potrebbe non bastare nemmeno un successo.

Il Porto infatti ha pareggiato all’esordio contro il Palmeiras e poi è stato battuto dall’Inter Miami. Anche per l’Al Ahly solo un punto in due giornate.

Al comando del raggruppamento ci sono Palmeiras e Inter Miami a quota 4 (con un pareggio nell’ultima giornata si qualificherebbe entrambe).

L'articolo prosegue qui sotto

Tutte le info su Porto-Al Ahly: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.