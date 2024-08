Chi avrà i gradi di titolare tra i pali del Parma? Il ballottaggio è tra il nuovo acquisto Suzuki e l'esperto Chichizola.

Il campionato del Parma, neopromosso in Serie A, partirà davanti al pubblico di casa del Tardini dove gli emiliani sfideranno la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Subito un test di livello, dunque, per la squadra di Fabio Pecchia il quale sarà chiamato subito a definire le gerarchie in casa ducale. Soprattutto per quanto riguarda il portiere.

Zion Suzuki o Leandro Chichizola: chi sarà il portiere titolare del Parma?