Portabandiera Italia alle Olimpiadi 2024: chi sono, sport praticato, medaglie vinte e chi ha avuto l'onore prima di loro

Due portabandiera per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: non solo un rappresentante nella cerimonia d'apertura dei Giochi.

Ci sono tre modi per entrare nella storia delle Olimpiadi. Il primo è quello di parteciparvi e poterlo raccontare, per sempre. Il secondo è quello di vincere una medaglia, e qui si aprirebbero tante microcategorie con record, tipo della stessa e successi totali. Il terzo è quello di essere portabandiera della propria nazione.

Durante la cerimonia d'apertura di ogni Olimpiade, infatti, è prevista la sfilata di tutti gli atleti partecipanti: ogni nazione porta i propri rappresentanti all'interno dello stadio in cui è prevista la presentazione del torneo, con uno o due di loro a portare la bandiera del paese.

Come capitato a Tokyo 2020, anche nel 2024 l'Italia non ha un solo portabandiera, ma bensì due: per l'occasione sono stati scelti due atleti, uno maschile e uno femminile, che hanno avuto modo di vincere una medaglia nell'ultimo torneo nipponico.