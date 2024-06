Polonia-Olanda dove vederla: Sky, NOW, Rai, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Polonia ed Olanda si sfidano nella fase a gironi di Euro 2024: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La loro marcia di avvicinamento a Euro 2024 è stata a dir poco complicata, Polonia ed Olanda però, dopo essere state costrette a fare i conti con infortuni e contrattempi, sono ora pronte a fare il loro esordio nella massima competizione continentale.

Ad attenderle c’è una partita già molto importante, visto che sono state inserite in un girone di ferro, il Gruppo D con Austria e Francia, che non consente passi falsi.

La Polonia si presenta all’appuntamento dopo aver battuto Ucraina (3-1) e Turchia (2-1) nelle ultime due amichevoli, ma anche dopo aver dovuto rinunciare a Milik (già operato) ed aver vissuto giornate di ansia per le condizioni di Swiderski e soprattutto Lewandowski (entrambi usciti malconci dal test match con la Turchia).

Discorso analogo per l’Olanda che ha sì recentemente impressionato in amichevole contro Canada ed Islanda (doppio 4-0), ma che nelle ultime settimane si è vista costretta a rinunciare a Wieffer, de Roon, Koopmeiners, Frenkie de Jong e Brobbey (solo per citarne alcuni).

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 20 tra le due squadre: il bilancio complessivo sorride agli orange in virtù delle 9 vittorie sin qui ottenute, a fronte di 7 pareggi e 3 affermazioni della Polonia.

In questa pagina tutte le informazioni su Polonia-Olanda: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.