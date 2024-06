Prima della sfida tra Polonia e Olanda le forze dell'ordine hanno sparato. Ferito un uomo fuori dal Volksparkstadion.

Non solo il calcio, purtroppo, a prendersi la scena a Euro 2024: poco prima di Polonia-Olanda, ad Amburgo, la Polizia ha sparato e ferito un uomo.

Quest'ultimo, stando alle ricostruzioni, armato di ascia avrebbe minacciato le forze dell'ordine fuori dal Volksparkstadion.

Momenti di tensione, dunque, prima di Polonia-Olanda: secondo quanto riportato da La7 sarebbe in corso un'operazione della Polizia per mettere in sicurezza la zona.