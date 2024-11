Polonia-Italia U20 dove vederla: Rai, Vivoazzurro, NOW o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quinta partita di Elite League per l'Italia Under 20 di Corradi: il match contro la Polonia si può vedere in tv e streaming?

Continua con il quinto incontro l'Elite League dell'Italia di Corradi. Appena quattro i punti nelle precedenti partite per la squadra azzurra, di scena in Polonia per il nuovo match in cui debutterà anche Leonardo Bonucci, nuovo membro dello staff del ct.

Dopo il successo contro la Repubblica Ceca nella prima partita, l'Italia Under 20 ha ottenuto un pareggio e ben due sconfitte. Contro la Polonia, nel penultimo incontro, la possibilità di cambiare il proprio momento e chiudere al meglio l'Elite League.

Corradi non potrà più contare su Bartesaghi e Berenbruch, entrambi infortunati, ma anche su Pafundi, scelto dall'Under 21 per le partite di novembre. In attacco il ct ha scelto Anghelè, Konatè, Perlingieri, Vacca e Vavassori.