Polonia-Austria dove vederla: Sky, NOW, Rai, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Polonia e Austria si affrontano nella fase a gironi di Euro 2024: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Polonia ed Austria tornano in campo a Euro 2024 sapendo di essere già attese da un confronto potenzialmente decisivo per il loro cammino nel torneo.

Entrambe le squadre infatti, nella prima giornata della fase a gironi, sono uscite sconfitte dai rispettivi confronti e quindi, per tornare a sperare concretamente nel passaggio del turno, hanno bisogno di un successo che le rilanci nel Gruppo D.

La Polonia, priva all’esordio della sua stella Lewandowski, è reduce dalla sconfitta patita in extremis contro l’Olanda. La rete iniziale siglata da Buksa non è bastata per mettere in cascina i primi punti nel torneo, visto che gli Orange sono poi stati capaci di ribaltare la situazione grazie a Gakpo e a Weghorst (goal all’83’ al primo pallone toccato).

Debutto amaro anche per l’Austria che, nonostante una prova convincente, si è dovuta arrendere ad una delle grandi favorite per la vittoria finale di Euro 2024: la Francia. A condannare la squadra guidata da Rangnick nella prima uscita è stata un’autorete di Wober.

In questa pagina tutte le informazioni su Polonia-Austria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.