Polemiche furenti per il rigore dato all'Atletico Madrid contro il Real Madrid: Ancelotti con le mani sul volto, Alvarez segna col cucchiaio

Real Madrid vs Atletico Madrid

Episodio discusso al Bernabeu: Tchouameni su Lino, rigore contestatissimo. Lahoz: "Così si cambia uno sport che ci ha appassionato per anni".

Non c'è derby senza polemiche. Che si tratti di una stracittadina italiana, a Torino come a Milano come a Roma, o che si tratti di Real Madrid-Atletico Madrid. Specialmente se è un derby che vale la vetta della classifica: 49 punti ha il Real primo, 48 l'Atleti secondo.

La riprova si è avuta questa sera al Santiago Bernabeu, teatro dell'ennesima sfida tra la formazione di Carlo Ancelotti e quella di Diego Simeone: una decisione arbitrale ha fatto infuriare il Real e sorridere l'Atletico.

Un calcio di rigore assegnato ai Colchoneros, in particolare, è salito agli onori delle cronache scatenando le più disparate opinioni di esperti e tastieristi social. Rigore segnato, il che per il Real Madrid è ancora peggio.