Repubblica - Poker online su siti non autorizzati, i ritiri della Nazionale e il ruolo di Fagioli: "Se lo convinci ti faccio un regalo"

I retroscena e le chat dei giocatori coinvolti nel poker su siti illegali, il ruolo di Fagioli: "Stai vicino a Zaniolo che ti faccio il regalo".

Nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano, diversi giocatori di Serie A sono indagati per aver partecipato a giochi su piattaforme non autorizzate come ad esempio il poker online.

A tal proposito emergono retroscena e ricostruzioni sulla vicenda che vede coinvolto in prima linea Nicolò Fagioli. Dalle chat delle persone coinvolte e i gruppi whatsapp spuntano dettagli sulle dinamiche del gioco e la quantità di denaro messo per giocare e conseguenti debiti.

Debiti che, come riporta Repubblica, si cercavano di ripagare coinvolgendo compagni da spennare. E proprio in riferimento a questo ci sono i dubbi di Perin sul suo ex compagno Fagioli: "ora scopriamo la polvere sotto il tappeto".

Al centro della vicenda anche De Giacomo, l'amico allibratore di Fagioli che spingeva il centrocampista a portare più giocatori possibili a giocare su questi siti promettendo in cambio dei regali.