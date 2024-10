Pogba presto di nuovo in campo, Giuntoli: “E’ stato un grande giocatore, ma la rosa è al completo”

Cristiano Giuntoli si sofferma sulla posizione di Pogba e sull’infortunio di Bremer spiega: “Il mercato potrebbe darci una mano”.

Paul Pogba di nuovo in campo a partire dal 2025. La decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna di accogliere parzialmente la tesi difensiva del giocatore e dunque di ridurre a 18 mesi la squalifica che gli era stata inflitta nel 2023 a causa della positività ad un test antidoping, ha cambiato le carte in tavola per un giocatore che ha rischiato di doversi fermare per ben quattro anni.

Carte in tavola cambiate ovviamente anche per la Juventus che, potenzialmente, si ritroverà a poter contare su un elemento fermo da tanto tempo, ma le cui qualità non sono in discussione.

Questo almeno in linea teorica poiché Cristiano Giuntoli, parlando ai microfoni di DAZN prima di Juventus-Lazio, nel soffermarsi sulla posizione di Pogba ha fatto chiaramente intendere che non c’è posto per lui nella rosa bianconera.