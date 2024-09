Pogba al TAS di Losanna contro la squalifica per doping: quando arriva la sentenza e la posizione della Juventus

Il francese avrebbe testimoniato in gran segreto davanti al TAS di Losanna, anche la Juventus attende la sentenza.

Paul Pogba non si arrende e ripone tutte le sue speranze di tornare in campo nel TAS di Losanna.

Il francese, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', si sarebbe recato in Svizzera per testimoniare in gran segreto.

Adesso quindi non resta che attendere la decisione dei giudici che potranno confermare la squalifica per doping inflitta a Pogba oppure accogliere il ricorso.

Attende ovviamente anche la Juventus, con cui il centrocampista è ancora ufficialmente sotto contratto.