I due giocatori americani lasciano il ritiro della nazionale e tornano nei rispettivi club: saranno a disposizione per la prossima di campionato.

In un periodo in cui si parla costantemente dell'argomento inerente alle troppe partite per i giocatori, Mauricio Pochettino sorprende tutti: il ct degli Stati Uniti ha deciso di concedere dei giorni di riposo ad alcuni dei suoi giocatori, tra cui Christian Pulisic e Weston McKennie.

I due calciatori americani tornano dunque in anticipo nei rispettivi club, con Milan e Juventus che possono approfittare di questa notizia per poterli aggregare in gruppo in vista dei prossimi match di campionato.