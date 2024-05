Pochettino lascia il Chelsea, libero per la prossima stagione: mercato degli allenatori sempre più intricato

Il mister argentino non allenerà a Londra nella prossima annata: si moltiplicano le voci sul suo futuro e sul sostituto, spunta Maresca.

Mauricio Pochettino non allenerà il Chelsea nella prossima stagione. L'ufficialità da parte dei Blues è arrivata, con il tecnico argentino che dice così addio alla squadra londinese. Decisivo l'incontro tra il mister e la società nella serata di martedì 21 maggio.

Risoluzione del contratto consensuale dopo l'incontro con i direttori sportivi Paul Winstanley and Laurence Stewart. Nessuno strascico polemico tra le due parti, ma Pochettino lascerà il Chelsea e i Blues punteranno ora ad un tecnico giovane per le prossime annate.

Appena tornato in Europa in virtù del sesto posto in campionato, il Chelsea sta valutando diversi nomi: tra Sebastian Hoeness, Michel e Kieran McKenna è spuntato anche il nome di un allenatore italiano come Enzo Maresca, promosso in Premier League come guida del Leicester.