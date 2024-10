I pm di Milano sul caso ultras: "Chiedevano armi e campi per addestrarsi alla violenza"

Dalle indagini della Procura sul caso ultras emergono nuovi dettagli: "Essere un gruppo militarmente forte è essenziale per acquisire autorevolezza".

Nuovi dettagli in merito all'inchiesta portata avanti dalla Procura di Milano che ha decapitato i vertici delle Curve di Inter e Milan.

Dopo le varie perquisizioni e gli arresti andati in scena nelle scorse ore, a emergere è un quadro piuttosto grave a carico degli ultras: in questo caso dell'Inter.

Nel mirino degli inquirenti è finita anche l'ambizione dei maggiori esponenti della Curva Nord nerazzurra di dare vita a un vero e proprio esercito con tanto di armi, pronto ad affrontare qualsivoglia tipo di scontri in giro per l'Italia e per l'Europa.