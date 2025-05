You Tube

Playoff Serie C, gli accoppiamenti del secondo turno della fase nazionale: big match Crotone-Vicenza, Atalanta U23 contro l'Audace Cerignola Serie C Vicenza Ternana Pescara Crotone Atalanta U23

Giornata di sorteggio per la Serie C: sono stati stabiliti gli abbinamenti per il secondo turno della fase nazionale dei playoff.