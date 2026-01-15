Pubblicità
Pubblicità
Italy's forward #09 Mateo Retegui (C) celebratesGetty Images
Francesco Schirru

Playoff Mondiali, in arrivo i biglietti per Italia-Irlanda del Nord: svelate le promozioni, costi a breve

La semifinale dei playoff per andare al Mondiale si gioca a Bergamo: a febbraio in vendita i tagliandi per vedere dal vivo la partita dell'Italia contro l'Irlanda del Nord.

Pubblicità

Comincerà a febbraio la vendita per i biglietti dell'Italia, impegnata nella semifinale dei playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord. Di scena a marzo, al Gewiss di Bergamo la gara mette in palio la qualificazione alla finalissima contro Galles o Bosnia (in trasferta) e dunque l'eventuale accesso all'imminente torneo previsto in Messico, Stati Uniti e Canada a giugno e luglio.

Nonostante i grossi dubbi dei tifosi sull'Italia, è previsto una grande risposta da parte dei tifosi azzurri, decisi a spingere la squadra di Gattuso nella semifinale del 26 marzo che aprirà le porte alla finalissima per una delle due rappresentative.

La FIGC, in attesa dei costi, ha svelato le promozioni per i tifosi intenzionati a vedere dal vivo Italia-Irlanda del Nord: nelle fasi di vendita ci sarà quella dedicata agli abbonati dell'Atalanta, nonchè per i possessori della Vivo azzurro memberhsip card.

  • LE FASI DI VENDITA PER ITALIA-IRLANDA DEL NORD

    Da venerdì 6 febbraio, ore 12:00, a martedì 10 - Titolari della Vivo Azzurro Membership Card

    Dal martedì 10 al mercoledì 16 febbraio - Fase dedicata agli abbonati dell’Atalanta e a chi ha comprato il biglietto per Italia-Estonia del 5 settembre. 

    • Pubblicità

  • DOVE COMPRARE I BIGLIETTI PER ITALIA-IRLANDA DEL NORD

    I tifosi intenzionati a vedere dal vivo Italia-Irlanda dl Nord di marzo potranno acquistare il proprio tagliando sul sito della FIGC e su quello di Vivaticket.

    Inoltre è possibile comprare i biglietti del playoff direttamente nei punti vendita Vivaticket in giro per l'Italia.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PROMOZIONI PER LA PARTITA DELL'ITALIA

    Sono previste tariffe agevolate per gli Under 18 e gli Under 18, per gli Over 65 e per le famiglie.

  • QUANTO COSTANO I BIGLIETTI DI ITALIA-IRLANDA DEL NORD

    La FIGC non ha ancora svelato i costi per i vari settori dello stadio di Bergamo: novità, in questo senso, arriveranno entro gennaio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0