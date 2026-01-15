Playoff Mondiali, in arrivo i biglietti per Italia-Irlanda del Nord: svelate le promozioni, costi a breve

Comincerà a febbraio la vendita per i biglietti dell'Italia, impegnata nella semifinale dei playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord. Di scena a marzo, al Gewiss di Bergamo la gara mette in palio la qualificazione alla finalissima contro Galles o Bosnia (in trasferta) e dunque l'eventuale accesso all'imminente torneo previsto in Messico, Stati Uniti e Canada a giugno e luglio.

Nonostante i grossi dubbi dei tifosi sull'Italia, è previsto una grande risposta da parte dei tifosi azzurri, decisi a spingere la squadra di Gattuso nella semifinale del 26 marzo che aprirà le porte alla finalissima per una delle due rappresentative.

La FIGC, in attesa dei costi, ha svelato le promozioni per i tifosi intenzionati a vedere dal vivo Italia-Irlanda del Nord: nelle fasi di vendita ci sarà quella dedicata agli abbonati dell'Atalanta, nonchè per i possessori della Vivo azzurro memberhsip card.