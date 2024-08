Playoff Champions League 2024/2025: dove vedere le partite di ritorno in diretta tv e streaming

Martedì e mercoledì di Champions, col ritorno dei Playoff che completerà il quadro delle 36 qualificate: partite, canali tv e diretta streaming.

La nuova Champions League, che nel 2024/2025 cambierà format, sta per delinearsi.

Tutto dipenderà dalle partite di ritorno dei Playoff, che stabiliranno in via definitiva il quadro delle 36 qualificate alla fase a gironi della più importante competizione continentale per club.

Dinamo Kiev, Galatasaray, Malmo, Qarabag, Slavia Praga e Stella Rossa, sconfitte nei match d'andata, avranno l'obbligo di riscattarsi e ribaltare gli scenari o quantomeno rimetterli in parità negli ultimi 90 minuti a disposizione contro Salisburgo, Young Boys, Sparta Praga, Dinamo Zagabria, Lille e Bodo/Glimt. Slovan Bratislava-Midtjylland, invece, è l'unico match che si giocherà ripartendo dall'1-1 maturato nel primo round.

Di seguito, il quadro completo delle partite in programma oggi e domani valevoli per il ritorno dei Playoff di Champions: data, orario, canale tv e come vederle in diretta streaming.