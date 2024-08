Pizzignacco o Sorrentino: chi è il portiere titolare del Monza in attesa dell'erede di Di Gregorio

Il Monza non ha preso un nuovo elemento tra i pali: tra Pizzignacco, Sorrentino e Szczesny, le strategie tra esordio in A e mercato.

Il fatidico giorno dell'esordio nella nuova Serie A è arrivato. Un appuntamento a cui il Monza si presenta incompleto tra i pali: ovvero senza l'erede designato di Michele Di Gregorio, ceduto all'inizio del mercato alla Juventus e mai sostituito con un profilo di pari esperienza.

A Empoli, così, il nuovo allenatore Alessandro Nesta dovrà arrangiarsi con le armi a disposizione. Ovvero con i portieri attualmente presenti nella rosa del Monza. Sempre in attesa di un possibile arrivo, considerando come il mercato chiuda ufficialmente venerdì 30 agosto, ovvero tra 13 giorni.

Silvestri, Gollini, Keylor Navas, Rui Patricio, Terracciano: il Monza ha trattato tutti loro, in più di un caso è arrivato a un passo dalla chiusura definitiva dell'operazione, ma nessun acquisto è andato a buon fine.

E così i portieri del Monza attualmente sono tre: Semuel Pizzignacco, Alessandro Sorrentino e Alessio Cragno. Quest'ultimo è fuori causa dopo essere stato operato a una spalla e rientrerà in campo a ottobre. E dunque la scelta, in vista dell'esordio in campionato a Empoli, si restringe agli altri due.

Con una domanda scontata e consequenziale: chi è l'attuale portiere titolare del Monza? E chi manterrà la maglia da titolare nel caso il mercato non porti in Brianza un elemento più esperto?