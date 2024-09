Piszczek, Blaszczykowski e Sahin contro 100 bambini: la 'sfida' nello stadio del Borussia Dortmund

I tre in campo con cento bambini sul terreno di gioco del Signal Iduna Park in occasione della partita d'addio al calcio dei due polacchi.

Una giornata di festa. Tanti ospiti d’eccezione, molte leggende di nuovo al Signal Iduna Park e il ritorno di Jurgen Klopp sulla panchina del Borussia.

A Dortmund sabato si è vissuta una giornata molto speciale per i colori gialloneri. Oltre 81.365 spettatori hanno voluto salutare degnamente e rendere omaggio a due volti storici del club, che hanno scritto pagine indimenticabili della storia del BVB.

Stiamo parlando di Lukasz Piszczek e Jakub Blaszczykowski. I due hanno dato addio al calcio giocato e hanno appeno gli scarpini al chiodo in occasione della sfida tra le leggende del Borussia Dortmund che si è giocata nello stadio del club, approfittando della pausa per gli impegni delle nazionali in Nations League.

Un sfida che ha vissuto momenti molto divertenti, come quello della sfida in campo tra Piszczek, Blaszczykowski e Sahin, attuale tecnico della squadra giallonera, con 100 bambini all’interno del rettangolo verde di gioco.