Barella Inter prima magliaGetty Images
Andrea Ajello

Pisa-Inter dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Inter torna in campo dopo la Champions League, i nerazzurri a Pisa per reagire alle sconfitte: tutte le informazioni sulla partita di campionato.

L'Inter vuole chiudere una settimana complicata tornando alla vittoria; i nerazzurri infatti sono reduci da due sconfitte consecutive. La prima nel derby contro il Milan e poi in Champions League contro l'Atletico Madrid.

Avrà l'occasione di farlo a Pisa contro la squadra di Alberto Gilardino; i toscani hanno pareggiato con il Sassuolo nell'ultima giornata di campionato ma sono reduci in generale da un periodo molto positivo, imbattuti da sei partite consecutive. 

Di seguito le informazioni su dove vedere Pisa-Inter e le scelte dei due allenatori. 

  • PISA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Pisa-Inter
    • Data: domenica 30 novembre
    • Orario: 15
    • Canale tv: DAZN
    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI PISA-INTER

    PISA (3-5-2): Scuffet; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Meister. All. Gilardino.

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

  • ORARIO PISA-INTER

    La sfida tra Pisa ed Inter, valida per la tredicesima giornata di Serie A, è in programma domenica 30 novembre con il calcio d'inizio alle 15. 

    CALCIO IN TV, TUTTA LA PROGRAMMAZIONE.

  • DOVE VEDERE PISA-INTER IN TV

    Pisa-Inter sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: si potrà guardare  in tv scaricando l'app su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Chi è abbonato a DAZN e Sky, invece, potrà vederla in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

  • PISA-INTER IN DIRETTA STREAMING

    Pisa-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN o scaricando l'app su dispositivi mobili.

  • TELECRONISTI PISA-INTER

    In telecronaca per Pisa-Inter ci sarà come prima voce Edoardo Testoni mentre al commento tecnico Dario Marcolin. 

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile seguire Pisa-Inter su GOAL attraverso la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 

