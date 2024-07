Pirola lascia la Salernitana e l'Italia: a un passo la cessione all'Olympiacos

Il difensore si appresta a trasferirsi in Grecia dalla Salernitana: prima esperienza all'estero della carriera.

Nuova avventura in arrivo per Lorenzo Pirola, sfortunato protagonista con la maglia della Salernitana nella stagione conclusasi con la retrocessione: per il difensore di scuola Inter si profila ormai un'esperienza all'estero.

Come riportato da 'Calciomercato.com', è ai dettagli la trattativa che condurrà il classe 2002 all'Olympiacos, squadra che lo scorso 29 maggio si è aggiudicata la Conference League battendo la Fiorentina nella finalissima di Atene.

Una chiamata difficile da rifiutare per Pirola, che in caso di permanenza a Salerno sarebbe impegnato nel contesto della Serie B.