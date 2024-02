Pioli spiega la panchina iniziale di Leao in Monza-Milan: "Problema al polpaccio nella rifinitura" Serie AAC MilanMonza vs AC Milan

Pioli motiva le sue scelte: "Per Leao problema al polpaccio, Pulisic non si è allenato". E ricorda: "Terzo posto non solido, secondo non lontano".