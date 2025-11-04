Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pioli FiorentinaGetty Images
Andrea Ajello

Tra Pioli e la Fiorentina è finita: perché il tecnico non è stato ancora esonerato, cosa sta succedendo

La Fiorentina e Stefano Pioli si separeranno, scelta ormai presa dal club dopo la sconfitta con il Lecce. Ma perché ancora non c'è l'annuncio ufficiale dell'esonero di Pioli? La situazione e cosa può succedere.

Pubblicità

L'esperienza di Stefano Pioli alla Fiorentina è ormai prossima alla chiusura; solo questione di tempo prima che ci sia l'ufficialità della fine di questa esperienza per il tecnico.

Dopo solo quattro mesi dal suo arrivo, l'ex allenatore del Milan non sarà più sulla panchina viola, terminando così la seconda esperienza in carriera a Firenze dopo quella dal 2017 al 2019.

Pioli era già in bilico da settimane per via dei pessimi risultati in campionato e l'ultima sconfitta casalinga contro il Lecce è stata decisiva affinché la società prendesse la decisione definitiva di non continuare con lui.

Ma perché allora ancora non è stato esonerato? 

  • DECISIONE PRESA: NON SI TORNA INDIETRO

    Non ci sono possibilità che la Fiorentina faccia un passo indietro e decida di proseguire con Pioli. La scelta presa dopo ore di riflessioni post sconfitta con il Lecce è definitiva.

    L'avventura di Pioli a Firenze si può considerare conclusa, anche se ancora non si sanno con certezza le modalità e i tempi delll'ufficialità. 

    • Pubblicità

  • PIOLI NON SI DIMETTE

    In queste ore la Fiorentina ha avuto un confronto con Pioli  per capire quale fosse la posizione del tecnico e se sarebbe stato lui a fare un passo indietro rassegnando le dimissioni.

    Pioli però è rimasto fermo sulla sua posizione comunicando che non darà le dimissioni. Una scelta che aveva comunicato già nella giornata di ieri ed è stata confermata nelle ultime ore, quando sono avvenuti dei contatti diretti tra le parti. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CONTRATTO DI PIOLI

    Pioli è legato alla Fiorentina fino al 2028 con un contratto piuttosto oneroso. Il tecnico infatti guadagna circa 3 milioni netti a stagione, cifra importante e che pesa quindi sulla situazione.

    Ovviamente infatti, in caso di esonero la società sarà tenuta a pagare lo stipendio a Pioli fino a quando non troverà una nuova soluzione. 

  • ESONERO O ACCORDO? GLI SCENARI

    La Fiorentina è al lavoro per studiare il modo migliore di separarsi da Pioli. La soluzione "estrema" è quella di esonerare il tecnico che sarebbe lo scenario "peggiore" dal punto di vista economico.

    Con però la posizione di Pioli che è chiara ed è non di dimettersi, l'unica altra opzione è un compromesso tra le parti, trovando un accordo per dirsi addio con una buonuscita che il club viola pagherebbe all'allenatore. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO