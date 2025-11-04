Tra Pioli e la Fiorentina è finita: perché il tecnico non è stato ancora esonerato, cosa sta succedendo

L'esperienza di Stefano Pioli alla Fiorentina è ormai prossima alla chiusura; solo questione di tempo prima che ci sia l'ufficialità della fine di questa esperienza per il tecnico.
Dopo solo quattro mesi dal suo arrivo, l'ex allenatore del Milan non sarà più sulla panchina viola, terminando così la seconda esperienza in carriera a Firenze dopo quella dal 2017 al 2019.
Pioli era già in bilico da settimane per via dei pessimi risultati in campionato e l'ultima sconfitta casalinga contro il Lecce è stata decisiva affinché la società prendesse la decisione definitiva di non continuare con lui.
Ma perché allora ancora non è stato esonerato?