Tra Pioli e la Fiorentina è finita: perché il tecnico non è stato ancora esonerato, cosa sta succedendo

In queste ore la Fiorentina ha avuto un confronto con Pioli per capire quale fosse la posizione del tecnico e se sarebbe stato lui a fare un passo indietro rassegnando le dimissioni.

Pioli però è rimasto fermo sulla sua posizione comunicando che non darà le dimissioni. Una scelta che aveva comunicato già nella giornata di ieri ed è stata confermata nelle ultime ore, quando sono avvenuti dei contatti diretti tra le parti.