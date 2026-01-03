Pubblicità
Pio Esposito ThuramGOAL
Vittorio Rotondaro

Pio Esposito o Thuram, chi gioca titolare Inter-Bologna: la scelta di Chivu e la probabile formazione nerazzurra

Il Bologna è il primo avversario dell'Inter in questo 2026: Pio Esposito e Thuram in ballottaggio per affiancare capitan Lautaro.

Vincere per ripartire nel migliore dei modi e sulla scia della fine del 2025: in casa Inter l'obiettivo è piuttosto lampante in vista della sfida al Bologna, ufficialmente 'bestia nera' dei nerazzurri che due settimane fa hanno salutato la Supercoppa Italiana proprio a causa dei felsinei.

Uno dei dubbi di formazione di Chivu riguarda il nome del partner di capitan Lautaro in attacco: ballottaggio in corso tra Pio Esposito e Marcus Thuram.

Soltanto uno dei due scenderà in campo dal 1': la possibile scelta di Chivu e la probabile formazione nerazzurra per la gara del 'Meazza'.

  • BONNY OUT

    Gli attaccanti a disposizione di Chivu saranno tre e non quattro, complice l'infortunio rimediato da Bonny che non è ancora pronto per tornare nell'elenco dei convocati.

    Il francese punta al rientro nel turno infrasettimanale che vedrà l'Inter fare visita al Parma, peraltro ex squadra del classe 2003 che proprio in Emilia ha brillato prima dello sbarco a Milano.

  • LAUTARO UNICO PUNTO FERMO

    Non è minimamente in dubbio la presenza di Lautaro, match-winner in quel di Bergamo nell'ultimo appuntamento del 2025 che aveva permesso all'Inter di conservare la vetta solitaria della classifica.

    L'argentino era stato risparmiato inizialmente da Chivu nella semifinale di Supercoppa al cospetto proprio del Bologna: nella ripresa c'era stato il subentro, prima della lotteria dei rigori in cui il 'Toro' aveva trasformato il suo tentativo.

  • PIO ESPOSITO O THURAM, CHI GIOCA TITOLARE: LA SCELTA DI CHIVU

    Nell'ultima sfida contro l'Atalanta a brillare è stata la stella di Pio Esposito, autore dell'assist per la rete decisiva di Lautaro: pochi minuti dopo aver preso il posto di Thuram.

    Un contributo importante che però, a meno di sorprese, non dovrebbe bastare per guadagnarsi una maglia da titolare in vista di domenica sera: Chivu pare infatti intenzionato a puntare nuovamente sull'ex Borussia Moenchengladbach, in modo da giocarsi la carta Esposito in corso d'opera come accaduto alla 'New Balance Arena'.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER CONTRO IL BOLOGNA

    Conferma per Zielinski in veste di mezzala sinistra, Luis Henrique e Dimarco sulle corsie esterne. In difesa sarà Akanji il centrale, attorniato dai 'braccetti' Bisseck e Bastoni.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Bologna crest
Bologna
BOL
0