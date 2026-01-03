Pio Esposito o Thuram, chi gioca titolare Inter-Bologna: la scelta di Chivu e la probabile formazione nerazzurra

Vincere per ripartire nel migliore dei modi e sulla scia della fine del 2025: in casa Inter l'obiettivo è piuttosto lampante in vista della sfida al Bologna, ufficialmente 'bestia nera' dei nerazzurri che due settimane fa hanno salutato la Supercoppa Italiana proprio a causa dei felsinei.

Uno dei dubbi di formazione di Chivu riguarda il nome del partner di capitan Lautaro in attacco: ballottaggio in corso tra Pio Esposito e Marcus Thuram.

Soltanto uno dei due scenderà in campo dal 1': la possibile scelta di Chivu e la probabile formazione nerazzurra per la gara del 'Meazza'.