Pietro Terracciano salta anche il Como, Milan senza il secondo portiere: chi sarà il vice di Maignan al Sinigaglia

Nel bel mezzo delle trattative per il rinnovo del contratto in scadenza al termine della stagione, Mike Maignan sarà titolare anche a Como. Come è naturale che sia, per uno dei pilastri delle ultime stagioni del Milan.
Chi al Sinigaglia non sarà presente è Pietro Terracciano, il suo secondo. Il quale non c'era neppure domenica pomeriggio in casa della Fiorentina, in quella che avrebbe rappresentato per lui una trasferta da fresco ex.
Massimiliano Allegri, quindi, nel recupero di questa sera (calcio d'inizio alle 20.45) sarà privo per la seconda volta di fila del vice Maignan. Con un conseguente rimodellamento delle gerarchie dei portieri rossoneri.