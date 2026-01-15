Pietro Terracciano salta anche il Como, Milan senza il secondo portiere: chi sarà il vice di Maignan al Sinigaglia

Terracciano a Firenze non c'era in quanto febbricitante. Dopo quattro giorni l'ex portiere viola non ha ancora recuperato pienamente, ed è per questo motivo che non sarà a disposizione di Allegri neppure contro il Como.

Arrivato in estate proprio dai viola, Terracciano ha giocato una partita e mezza in questo campionato: è subentrato al posto dell'infortunato Maignan nella gara col Bologna della terza giornata ed è sceso in campo anche a Udine, una settimana più tardi, in attesa del recupero del francese. Tenendo la porta chiusa in entrambe le occasioni.