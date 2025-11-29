Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Catania Calcio v Novara Calcio - Serie AGetty Images Sport
GOAL

Picerno-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Testacoda nel sabato di Serie C: al Donato Curcio, il Picerno ospita il Catania capolista.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il più classico dei testacoda nel sabato di Serie C Sky Wi-Fi. Al Donato Curcio il Picerno ospiterà il Catania, capolista insieme alla Salernitana nel girone C.

I lucani nell’ultimo turno hanno ritrovato la vittoria settimana scorsa, dopo un periodo complicato: penultimo posto in classifica per Maiorino e compagni, in piena lotta salvezza.

Il Catania, invece, ha superato 1-0 il Latina domenica ed è agganciato alla Salernitana a quota 31 in testa. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

  • PICERNO-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Picerno-Catania

    • Data: sabato 29 novembre 

    • Orario: 14:30

    • Canale TV: Sky Sport Max e Sky Sport 251

    • Streaming: Sky Go, NOW

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

    Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI PICERNO-CATANIA

    PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Frison, Granata, Pistolesi; Djibril, Bianchi; Cardoni, Maiorino, E. Esposito; Abreu. All. Bertotto.

    CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Di Tacchio, Donnarumma; Jimenez, Lunetta; Forte. All. Toscano.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO PICERNO-CATANIA

    La gara fra Picerno e Catania, valida per la giornata numero 16 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 29 novembre, allo stadio Donato Curcio, con fischio d’inizio ore 14:30.

  • DOVE VEDERE PICERNO-CATANIA IN TV

    • Sky Sport

    Picerno-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max e Sky Sport 251.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PICERNO-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Picerno-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Pietro Scognamiglio.


  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie C
Catania crest
Catania
CAT
Crotone crest
Crotone
CRO
Serie C
Cosenza crest
Cosenza
COS
AZ Picerno crest
AZ Picerno
PIC