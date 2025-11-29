Picerno-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Il più classico dei testacoda nel sabato di Serie C Sky Wi-Fi. Al Donato Curcio il Picerno ospiterà il Catania, capolista insieme alla Salernitana nel girone C.
I lucani nell’ultimo turno hanno ritrovato la vittoria settimana scorsa, dopo un periodo complicato: penultimo posto in classifica per Maiorino e compagni, in piena lotta salvezza.
Il Catania, invece, ha superato 1-0 il Latina domenica ed è agganciato alla Salernitana a quota 31 in testa.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.