Il piano del Napoli per Lukaku: acquistarlo a prescindere da Osimhen

Il Napoli ragiona sulla possibilità di acquistare Lukaku slegandolo dal futuro di Osimhen, che aspetta il PSG o l'Arabia Saudita.

Dovevano essere i giorni della staffetta, del passaggio di consegne tra bomber per regalare a Conte il suo pupillo: invece Victor Osimhen e Romelu Lukaku sono ancora ai rispettivi posti.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', sembra essere naufragata l'ipotesi di un affare tra Napoli e Chelsea che avrebbe dovuto comprendere i due attaccanti: nelle ultime ore, invece, avrebbe assunto consistenza lo scenario di un affondo partenopeo per il belga 'slegato' dal destino del collega nigeriano.

Un'opzione che comunque non cancellerebbe le nubi attorno al futuro di Osimhen, ormai separato in casa e in attesa che qualcosa si smuova da Parigi o dall'Arabia Saudita.