Piacere, Nico Gonzalez: l'argentino è l'arma che alla Juventus era mancata fino a questo momento

Schierato titolare da Motta, l'argentino ha risposto presente segnando pure il goal della vittoria. E ora vuole tenersi stretto il posto.

La luce in fondo al tunnel. Un sorriso (doppio) dopo mesi di sofferenza. Nico Gonzalez, finalmente, si è palesato. E per la Juventus, che così tanto ha sofferto in termini di qualità dal centrocampo in su, è una splendida notizia.

La mossa di Thiago Motta di schierare tutti insieme appassionatamente i cinque tenori (Koopmeiners, Conceição, Yildiz, Vlahovic e, appunto, l'argentino) ha funzionato. E il risultato ne è la conseguenza: seconda vittoria consecutiva dopo quella in Coppa Italia col Cagliari, alle spalle le tensioni post Venezia.

Il protagonista? Proprio Nico Gonzalez. Sua la rete della vittoria dopo il vantaggio di McKennie e il pareggio del figlio d'arte Birindelli. La seconda in pochi giorni, dopo quella - splendida - ai sardi.