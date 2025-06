Pescara vs Ternana

Serie C

Pescara e Ternana si giocano l'accesso alla Serie B nella semifinale di ritorno dei playoff: le scelte di formazione di Baldini e Liverani.

La notte della verità. Quattro giorni dopo la gara d'andata giocata a Terni, Pescara e Ternana si sfidano nel ritorno della finale playoff di Serie C per stabilire chi salirà in Serie B e chi, al contrario, dovrà riprovarci l'anno prossimo.

Il favoritismo è tutto del Pescara di Silvio Baldini, che martedì scorso si è imposto per 1-0 al Liberati grazie a una rete segnata nella ripresa da Letizia. La Ternana di Fabio Liverani dovrà dunque compiere un'impresa fuori casa per ribaltare il pronostico e salire in Serie B.

La gara tra Pescara e Ternana si giocherà questa sera all'Adriatico-Cornacchia, impianto di gioco della formazione abruzzese: la sfida che vale l'accesso alla Serie B prenderà il via alle ore 21.15.

Ecco dunque le scelte di formazione di Baldini e Liverani nella gara decisiva dei playoff di Serie C.