Pescara-Milan Futuro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

All’Adriatico si recupera il match della nona giornata di Serie C NOW: i biancazzurri vogliono allungare, i rossoneri uscire dalla zona playout.

Giovedì 21 novembre si recupera la sfida fra Pescara e Milan Futuro. Inizialmente previsto per la nona giornata, la sfida dell’Adriatico è stata rinviata per la convocazione di diversi giocatori rossoneri in Nazionale.

Per la squadra di Baldini sarà la chance di allungare in classifica su Entella e Ternana: al momento per gli abruzzesi sono 3 i punti di vantaggio.

Milan Futuro a caccia dell’impresa, con l’obiettivo di uscire dalla zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.