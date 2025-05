Pescara-Catania 0-1, 1-2 o 2-3, chi passa: ci sono supplementari e rigori? Il regolamento dei playoff di Serie C

La gara d'andata giocata al Massimino ha visto il Pescara imporsi per 1-0 sul Catania: cosa serve ora alle due squadre per passare il turno.

Domenica 11 maggio è stato un goal quasi in extremis di Merola a gelare il Catania: il Pescara ha vinto per 1-0 la gara d'andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, portandosi in vantaggio in vista del ritorno.

Ritorno che si giocherà mercoledì 14 maggio all'Adriatico-Cornacchia di Pescara, con calcio d'inizio alle ore 20. Una partita che decreterà chi tra gli abruzzesi e il Catania approderà al secondo turno e chi invece verrà eliminato precocemente dai playoff.

Cosa serve alle due squadre per passare il turno e mantenere vivo il sogno della promozione in Serie B? Soprattutto, cosa accadrebbe in caso di vittoria per 1-0, 2-1 o 3-2 del Catania? Sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore?

Ecco cosa dice il regolamento dei playoff di Serie C in caso di parità di goal segnati tra andata e ritorno.