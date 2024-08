Perisic contro Gattuso, cosa è successo? Arriva la versione dell'ex interista: "Qualcuno ha deciso che non aveva più bisogno del mio aiuto"

Il giocatore croato saluterà l'Hadjuk, di nuovo, dopo i problemi con Gattuso: "Ho rifiutato grandi club per venire e rimanere".

Ora tocca a Ivan Perisic dire la propria. L'ex giocatore dell'Inter, infatti, racconta cosa è successo nelle ultime settimane, in cui all'Hadjuk Spalato, club in cui è tornato dopo anni di grandi tornei europei, si è scatenato il caos per l'addio dell'esterno dovuto al rapporto con Rino Gattuso.

Come confermato dall'Hadjuk, Perisic saluterà nuovamente il calcio croato, deluso per un aiuto, il suo, che non sembra più servire. Intervistato da Dalmatinski Portal, il classe 1989 ha raccontato come abbia scelto di tornare a Spalato e di come improvvisamente il suo mondo sia cambiato.

Nonostante non venga fatto esplicitamente il nome di Gattuso, è chiaro che il riferimento è proprio l'ex allenatore del Milan, scelto dall'Hadjuk per l'annata 2024/2025.