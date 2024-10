Ballottaggio tra i due portieri per una maglia da titolare contro l'Inter: Thiago Motta ha fatto la sua scelta.

La grande prestazione sfoderata da Mattia Perin in Champions League contro lo Stoccarda ha aperto l'interrogativo in vista di Inter-Juventus.

Chi difenderà i pali bianconeri nel big-match della nona giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18?

Il titolare finora è stato Michele Di Gregorio, prelevato in estate dal Monza per sostituire Szczesny: ma chi sceglierà Thiago Motta come portiere per Inter-Juventus?