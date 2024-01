Perez al Napoli, chiusura vicina: cifre, formula e recompra dell'Atletico Madrid

Nehuen Perez è sempre più vicino al Napoli: da limare gli ultimi dettagli con l'Udinese e da sciogliere il nodo 'recompra' in favore dell'Atletico.

Il quinto ed ultimo colpo di gennaio del Napoli sta per materializzarsi.

Dopo il blitz a sorpresa per Dendoncker gli azzurri stanno chiudendo per Nehuen Perez: la trattativa con l'Udinese, come fa sapere Fabrizio Romano, è alle battute conclusive.

L'articolo prosegue qui sotto

Individuate le cifre e la formula, rimane da sciogliere il nodo relativo al diritto di recompra in possesso dell'Atletico Madrid (ex squadra del 23enne difensore argentino) ed alla percentuale sulla futura rivendita riservata ai Colchoneros.