Perché Zalewski, Folorunsho, Valentini e Pablo Marí non possono giocare Fiorentina-Inter: cosa dice il regolamento sui recuperi della Serie A

I nuovi acquisti di Fiorentina e Inter non potranno scendere in campo giovedì 6 febbraio nella prosecuzione della partita: la motivazione.

Fiorentina-Inter, alla fine, ha trovato una data: la partita interrotta il 1° dicembre per il malore capitato a Edoardo Bove sul terreno di gioco del Franchi verrà recuperata e conclusa giovedì 6 febbraio con calcio d'inizio alle 20.45.

Nel frattempo, tanto è accaduto in queste settimane: la Fiorentina ha preso il volo e poi ha frenato il passo, l'Inter ha perso la Supercoppa senza però fermarsi in campionato né tantomeno in Champions League. Senza dimenticare il mercato, che ha monopolizzato o quasi l'attenzione per tutto il mese di gennaio.

A proposito di mercato: anche Fiorentina e Inter si sono rafforzate. I nerazzurri hanno preso Nicola Zalewski dalla Roma, mentre i gigliati hanno inserito in rosa Michael Folorunsho dal Napoli, Nicolas Valentini dal Boca Juniors e Pablo Marí dal Monza.

L'articolo prosegue qui sotto

Come funziona il regolamento in questo senso? Chi potrà giocare e chi no la prosecuzione della partita tra Fiorentina e Inter?