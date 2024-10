Perché Yildiz non gioca Inter-Juventus: infortunio o scelta tecnica di Thiago Motta? La motivazione

Inter vs Juventus

Il talento turco siederà inizialmente in panchina nel derby d'Italia di San Siro: il motivo della sua esclusione iniziale e le parole del tecnico.

Kenan Yildiz non è titolare. Le indiscrezioni della vigilia sono confermate: il talento turco della Juventus non giocherà dal primo minuto il Derby d'Italia contro l'Inter, in programma alle ore 18 a San Siro.

Un'esclusione che chiaramente fa rumore, considerando lo status raggiunto da Yildiz nella Juve nonostante la giovane età ma considerando anche le altre pesanti assenze con cui i bianconeri devono far fronte dalla cintola di metà campo in su: a Milano mancano anche Koopmeiners e Nico Gonzalez.

Ma perché Yildiz non gioca Inter-Juventus? Si tratta di un infortunio o di una scelta tecnica da parte di Thiago Motta? La motivazione.