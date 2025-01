Perché Walker non gioca contro il Parma e non è nemmeno convocato: è infortunato? Quando sarà l'esordio col Milan

L'inglese non è a disposizione di Conceição per la partita di domenica: il motivo dell'assenza e quando potrà giocare per la prima volta col Milan.

Kyle Walker è stato ufficializzato dal Milan venerdì, a due giorni dalla partita contro il Parma: i rossoneri avevano trovato un paio di giorni prima l'accordo definitivo con il Manchester City per l'arrivo in Italia del difensore inglese. Per vedere Walker indossare la maglia del Milan, però, si dovrà attendere un altro po' di tempo: l'esordio dell'ex City con la sua nuova squadra, in un campionato mai conosciuto prima come quello italiano, non sarà domenica. Perché Walker non gioca contro il Parma? La motivazione. L'articolo prosegue qui sotto