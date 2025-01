Perché Walker non gioca e non viene più convocato dal Manchester City: c'entra il Milan? L'ultima presenza il 4 gennaio

Il difensore inglese, obiettivo concreto dei rossoneri per il mercato di gennaio, non sfida nemmeno l'Ipswich Town: il motivo della sua assenza.

Il destino di Kyle Walker è ormai diviso tra due poli: da una parte il Manchester City, la squadra dove ha vinto tutto, e dall'altra il Milan, la squadra in cui potrebbe trasferirsi nelle ultime due settimane del mercato di gennaio.

I rossoneri hanno quasi trovato un accordo con il quasi trentacinquenne difensore inglese. E una volta raggiunto il primo obiettivo, proveranno a convincere il City a lasciarlo partire. Come da volontà dello stesso giocatore, del resto.

Walker ha comunicato già tempo fa a Pep Guardiola di voler lasciare il Manchester City per provare una nuova avventura. E, diversamente da quando voleva andarsene al Bayern, questa volta avrà semaforo verde. Il fatto che con la maglia dei campioni d'Inghilterra in carica non giochi da quasi un mese, poi, è un altro segnale ben chiaro.