Perché Walker non gioca Dinamo Zagabria-Milan: cosa dice il regolamento della Champions League

Il difensore inglese, appena arrivato dal Manchester City, non è a disposizione di Conceição per l'ultima giornata del girone: il motivo.

Un ultimo passo ancora per garantirsi la qualificazione agli ottavi di finale. Il Milan va in casa della Dinamo Zagabria per provare a chiudere tra le prime otto del girone di Champions League ed evitare di passare per l'insidia degli spareggi.

La formazione di Sergio Conceição sarà certa di approdare direttamente agli ottavi con una semplice vittoria sui croati di Fabio Cannavaro, ancora in corsa per la qualificazione al playoff. Dovrà però farlo senza il volto nuovo portato a Milano dal mercato di gennaio: Kyle Walker.

L'ex difensore del Manchester City, ufficializzato dal Milan negli scorsi giorni come suo nuovo rinforzo invernale, non potrà scendere in campo al Maksimir. E dunque, proprio come il Parma, dovrà assistere alla partita dei suoi nuovi compagni come un semplice tifoso.

Ma perché Walker non può giocare Dinamo Zagabria-Milan? La motivazione della sua assenza.