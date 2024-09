Perché Vlahovic è stato sostituito in Juventus-Napoli: infortunio o scelta tecnica? Cambio all'intervallo

Dopo lo 0-0 del primo tempo, Vlahovic è rimasto in panchina per la ripresa della partita tra Juventus e Napoli: la spiegazione di Thiago Motta.

Allo Stadium, il primo cambio della Juventus nel big match contro il Napoli è certamente sorprendente. Tutti in campo per il secondo tempo, ma non Dusan Vlahovic, che Thiago Motta lascia in panchina sostituendolo con Weah.

Sullo 0-0, dopo un primo tempo decisamente deludente e soporifero, Thiago Motta ha cambiato il primo uomo di Juventus-Napoli, dopo che il collega ed ex tecnico bianconero Antonio Conte era stato costretto a inserire Caprile per Meret causa infortunio.

Anche Vlahovic è stato vittima di un infortunio durante gli ultimi minuti di Juventus-Napoli?