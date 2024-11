Perché Vlahovic non gioca Lecce-Juventus: come sta, quando sarà il rientro dopo l'infortunio, quando torna in campo

Rientro nuovamente rinviato per il centravanti serbo, che non ci sarà nemmeno al Via del Mare: la motivazione della sua assenza.

Niente da fare: Dusan Vlahovic, nonostante le professioni di ottimismo provenienti dalla Continassa nei giorni scorsi, non sfiderà neppure il Lecce dopo aver già saltato le precedenti partite contro Milan e Aston Villa.

L'attaccante serbo non è a disposizione di Thiago Motta per la partita di domenica 1° dicembre: gara che si giocherà al Via del Mare di Lecce in posticipo, con calcio d'inizio alle ore 20.45.

Ma perché Vlahovic salta anche il Lecce? E quando potrà tornare in campo in Serie A e in Champions League?