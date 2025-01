Torino vs Juventus

Juventus senza tre titolari nel derby contro il Torino: perché Locatelli, Conceiçao e Vlahovic non sono neanche in panchina?

La Juventus affronta il delicatissimo derby della Mole contro il Torino con una formazione quasi sperimentale.

Nell'undici iniziale di Thiago Motta, oltre al lungodegente Bremer, non figurano altri tre titolari fissi delle ultime settimane.

Stiamo parlando di Manuel Locatelli, Francisco Conceiçao e Dusan Vlahovic. I tre peraltro non sono neanche in panchina e dunque non parteciperanno alla partita: ma perché?

Locatelli, Conceiçao e Vlahovic sono infortunati, squalificati o si tratta di una scelta tecnica di Thiago Motta?