Perché Vicario non gioca Tottenham-Roma: infortunio, è squalificato o scelta tecnica? La motivazione

Il portiere italiano, reduce dalla gara della Nazionale contro la Francia, non sarà in campo contro i giallorossi: il perché della sua assenza.

Dalla maglia dell'Italia all'impossibilità di sfidare un'italiana. Guglielmo Vicario, portiere titolare del Tottenham, non potrà sfidare la Roma nella quinta giornata del girone di Europa League, gara in programma questa sera alle 21.

Gli Spurs, reduci dallo strepitoso 4-0 conquistato in casa di un Manchester City in disarmo, non potranno contare su uno dei pilastri del proprio undici titolare. Ironia della sorte, contro un avversario che l'ex portiere dell'Empoli ha affrontato più volte nel corso della propria militanza in Serie A.

Ma perché Vicario non gioca Tottenham-Roma? Si tratta di un'infortunio, di una squalifica o di una scelta tecnica di Ange Postecoglou, il manager degli inglesi? La motivazione.