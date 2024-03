Perché Totti, Mourinho e Ronaldo erano presenti alla finale della Coppa d'Egitto in Arabia Saudita

Francesco Totti, José Mourinho e il Fenomeno Ronaldo: tre leggende tutte insieme a Riyadh per Zamalek-Al Ahly. Il motivo del viaggio.

Pensi alla finale della Coppa d'Egitto e storci il naso: non è la finale di Champions League, non è nemmeno la finale dei Mondiali. In poche parole: non è certo una delle partite più importanti del mondo.

Eppure, nel tardo pomeriggio di oggi, c'erano tre personaggi speciali ad assistere a Zamalek-Al Ahly, la finalissima che ha messo in palio la coppa nazionale egiziana: Francesco Totti, José Mourinho e il Fenomeno Ronaldo.

Tutti insieme appassionatamente a Riyadh, in Arabia Saudita, lo stadio scelto per la disputa della grande partita. Un tocco in più di classe e di blasone.