Perché Tomori non gioca in Milan-Parma? Pavlovic titolare ma può partire a gennaio

AC Milan vs Parma Calcio 1913

Contro il Parma, Sergio Conceição conferma il serbo dal primo minuto, mentre il difensore inglese si accomoda inizialmente in panchina: il motivo.

La domenica del 22° turno di Serie A si apre a San Siro. Il ‘lunch match’ è affidato a Milan e Parma, che si affrontano in una sfida che mette in palio punti preziosi per gli obiettivi delle sue squadre.

Sergio Conceiçao, allenatore dei rossoneri, ha deciso lasciare Fikayo Tomori in panchina e schierare Strahinja Pavlovic dal primo minuto.

L’inglese torna a disposizione dopo la squalifica rimediata in Champions League contro il Girona, ma l’allenatore rossonero ha voluto premiare Pavlovic, che già aveva fatto bene nell’ultima partita europea.