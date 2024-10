Perché Theo Hernandez e Reijnders non giocano Milan-Napoli: infortunio, scelta tecnica o squalifica?

Fonseca deve fare a meno di due titolari per il big match di San Siro contro la capolista del campionato: la motivazione della doppia assenza.

Due assenze al prezzo di uno. Non è uno slogan: è la situazione che dovrà vivere questa sera il Milan, costretto a ospitare il Napoli senza due pedine fondamentali del proprio scacchiere.

Paulo Fonseca non avrà a disposizione né Theo Hernandez né Tijjani Reijnders: entrambi non saranno in campo nel big match di San Siro, in programma questa sera con calcio d'inizio alle ore 20.45.

Ma perché Theo Hernandez e Reijnders non giocano Milan-Napoli? Si tratta di infortunio, di squalifica o di scelta tecnica?