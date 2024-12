Perché Theo Hernandez non gioca: panchina anche contro la Roma per l'ormai ex titolarissimo

Fonseca opta per una nuova panchina di Theo Hernandez per la sfida contro la Roma: al suo posto pronto uno tra Terracciano e Bartesaghi.

Dopo le partite contro Genoa e Verona, a sorpresa anche per quella contro la Roma, importantissima dal punto di vista della classifica e della traballante panchina di mister Fonseca. Un Fonseca deciso a lasciare in panchina per la terza sfida consecutiva un ormai ex imprescindibile come Theo Hernandez.

A meno di nuovi capovolgimenti dell'ultimo momento, infatti, le ultime voci sussurrano di una nuova panchina di Theo, che non ha ancora convinto Fonseca a schierarlo da titolare. Certo, l'esterno ha giocato contro il Verona, ma subentrando nel corso del primo tempo al posto dell'infortunato Leao. E così quella contro la Roma sarà la terza sfida di fila fuori dagli undici iniziali.

Per quale motivo Theo non gioca? Per atteggiamento, prestazioni e numeri in calo. Semplicemente. Fonseca non è convinto da Hernandez e preferisce affidarsi ad altri.

L'articolo prosegue qui sotto

Contro la Roma non ci sarà Leao, l'altra metà della fascia, e forse anche per questo motivo il tecnico del Milan sceglierà di lasciare Theo in panchina, consapevole che il suo miglior amico in campo non potrà permettergli di alzare l'asticella delle prestazioni. I due, del resto, lavorano benissimo quando sono insieme su quella corsia, meno se solamente uno dei due è sul terreno di gioco.