Perché Theo Hernandenz non gioca Paraguay-Francia: è in panchina? infortunio o scelta tecnica di Deschamps?

Non c'è Theo Hernandez nella formazione titolare schierata da Deschamps negli ottavi di finale contro il Paraguay.
I motivi dell'assenza dell'ex Milan, che sembra ormai abbia perso gradi nelle gerarchie.
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali
Non c'è Theo Hernandez nella formazione titolare schierata da Deschamps negli ottavi di finale contro il Paraguay.
I motivi dell'assenza dell'ex Milan, che sembra ormai abbia perso gradi nelle gerarchie.
Dopo aver giocato da titolare senza essere sostituito la gara inaugurale col Senegal, Theo Hernandez era rimasto a riposo nel turnover contro l'Iraq.
Poi Deschamps gli ha ridato i gradi da titolare nello spareggio per il primo posto contro la Norvegia, giocato dall'ex Milan per tutti e 90 minuti.
Dalla fase a eliminazione diretta in poi, però, qualcosa è cambiato: Theo è subentrato nei sedicesimi contro la Svezia soltanto nei minuti finali e contro il Paraguay è stato lasciato nuovamente in panchina.
In questo momento Theo Hernandez è scivolato nelle gerarchie alle spalle di Lucas Digne.
L'ex Roma ha giocato titolare nella vittoria contro la Svezia ed è stato riproposto anche contro il Paraguay dall'inizio, con Theo ancora una volta in panchina per scelta tecnica.
Nessun problema fisico, dunque, alla base delle scelte di Deschamps.
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.