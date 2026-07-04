Perché Theo Hernandenz non gioca Paraguay-Francia: è in panchina? infortunio o scelta tecnica di Deschamps?

Dopo aver giocato da titolare senza essere sostituito la gara inaugurale col Senegal, Theo Hernandez era rimasto a riposo nel turnover contro l'Iraq.

Poi Deschamps gli ha ridato i gradi da titolare nello spareggio per il primo posto contro la Norvegia, giocato dall'ex Milan per tutti e 90 minuti.

Dalla fase a eliminazione diretta in poi, però, qualcosa è cambiato: Theo è subentrato nei sedicesimi contro la Svezia soltanto nei minuti finali e contro il Paraguay è stato lasciato nuovamente in panchina.