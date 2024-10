Perché Thauvin non gioca Udinese-Lecce: infortunio o scelta tecnica? Non è nemmeno in panchina

Udinese vs Lecce

Florian Thauvin non compare nell'undici iniziale dell'Udinese contro il Lecce, ma nemmeno tra le alternative di Runjaic: il motivo.

Florian Thauvin, alla fine, non c'è. L'annuncio della propria formazione ufficiale da parte dell'Udinese, in vista dell'anticipo di campionato contro il Lecce, non lascia più alcun margine di dubbio.

Il mancino ex Marsiglia, autore di un bell'avvio di stagione alla pari di quello dei friulani, non potrà dunque comandare l'attacco di Kosta Runjaic: niente coppia con Lucca, niente tandem offensivo italo-francese per provare a sfondare il muro difensivo del Lecce.

Al posto di Thauvin giocherà Brenner: sarà lui a giostrare alle spalle e attorno al centravanti, che sarà proprio Lucca.