Perché Tavares e Castellanos non giocano Lazio-Torino: infortunio, scelta tecnica o squalifica?

Lazio vs Torino

Tavares e Castellanos fuori dall'undici titolare della Lazio contro il Torino: il motivo della loro esclusione.

Trentesima giornata di Serie A agli sgoccioli: a chiudere il quadro delle dieci partite è la sfida dell'Olimpico tra la Lazio e il Torino.

I biancocelesti devono vincere per rispondere al momentaneo sorpasso della Roma e rimanere attaccati al treno per la qualificazione in Champions League; i granata di Vanoli, invece, con un successo scavalcherebbero l'Udinese al decimo posto ed entrerebbero nella parte sinistra della classifica.

Nell'undici titolare della Lazio non ci saranno però Nuno Tavares e Valentin Castellanos: infortunio, scelta tecnica o squalifica alla base di tutto ciò?